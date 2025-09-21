Skip to Main content
Dosa
Meatball Butter Chicken
SPICE ROOM | Neighborhood Indian Bistro
East Colfax Ave
38th Ave, Denver
Ralston Rd, Arvada
Onion Bhaji
Onion Bhaji
$0
GLUTEN-FREE
VEGAN
Savor this vegan Indian snack, much like a fritter—onion slices coated in spiced chickpea batter, then fried until perfectly golden brown.
SPICE ROOM | Neighborhood Indian Bistro Locations and Hours
38th Ave, Denver
(303) 455-3127
3157 W 38th Ave, Denver, CO 80211
Closed
•
Opens Monday at 10:30AM
All hours
East Colfax Ave
(303) 285-3700
3100 East Colfax Avenue, Denver, CO 80206
Closed
•
Opens Monday at 10:30AM
All hours
Ralston Rd, Arvada
(303) 558-0992
7355 Ralston Road, Unit H , Arvada, CO 80002
Closed
•
Opens Monday at 10:30AM
All hours
