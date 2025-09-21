SPICE ROOM Ralston Rd, Arvada
7355 Ralston Road, Unit H , Arvada, CO
ALL DAY MENU
Bev(ə)rij
Indian drinks or beverage is a popular part of the Indian cuisine and has an array of drinks that are both unique and refreshing.
Masala Chai (Tea)$5.00GLUTEN-FREE
Indian Lemon Tea (HOT)$3.00VEGANGLUTEN-FREE
Herbal Tea$2.99GLUTEN-FREE
Green Tea$2.99GLUTEN-FREE
Coffee$2.99GLUTEN-FREE
Bottle Soda Pop$3.50
Bottle Water$2.50
Ginger Beer (Regatta)$3.00
Lassi (Yogurt drinks)GLUTEN-FREE
Masala Lemon Lime Soda (Indian Lemonade)$3.00DAIRY FREEGLUTEN-FREE
Nimbu Pani | Shikanji$3.00DAIRY-FREEGLUTEN-FREE
ShakeDAIRYGLUTEN-FREE
Sparkling Water$3.00
MISCELLANEOUS ITEMS
Sauces and side dishes for you to choose.
SAVORY SALAD & SOUP
Delicious Compilation of our Best soup. This will become your new cozy weather soup. Slurp, slurp.
Creamy Tomato Soup$7.00VEGANGLUTEN-FREE
Indian Cucumber Salad$7.00VEGANGLUTEN-FREE
Indian Spice Steamed Broccoli$6.00GLUTEN-FREE
MO:MO Soup (Dumpling Soup)DAIRY FREEGLUTEN
Mulligatawny Soup$10.00GLUTEN-FREE
Potato & Green Peas Salad$7.00VEGANGLUTEN-FREE
Spicy Dal (Yellow Lentil) Soup$7.00GLUTEN-FREE
Spicy Edamame (Soybean) Salad (Vegan)$10.00VEGANGLUTEN-FREE
Vegetable Coconut Soup$8.00VEGANGLUTEN-FREE
STARTERS
The best party foods are those you can easily eat with your hands.
Amritsari Fish FRY (Fish and Chips)$10.00DAIRY FREEGLUTEN-FREE
Appetizer Platter$15.00DAIRY FREESOYA FREEGLUTEN
Cheesy Paneer Tikka Sliders$13.00SOYA FREEGLUTEN
Chicken 65$13.00DAIRY FREEGLUTEN-FREE
Chicken Malai Tikka (Kebab)$13.00DAIRYGLUTEN-FREE
Kurkuri Bhindi (Spiced Ladyfingers)$12.00VEGANGLUTEN-FREE
Lasuni Gobi (Vegan)$12.00VEGANGLUTEN-FREE
Masala Onion Bloom$10.00DAIRY FREESOYA FREEGLUTEN-FREE
Mushroom Manchurian$10.00VEGANGLUTEN-FREE
Never-fried Tandoori Chicken Wings (8pc)$14.00GLUTEN-FREE
Onion Bhaji$7.00VEGANGLUTEN-FREE
PakoraDAIRY FREEGLUTEN-FREE
Papadum (Papad) (2pc)$3.00VEGANGLUTEN-FREE
INDIAN STREET FOOD
The sweet, spice and Tangy Indian street food.
Aloo (Potatoes) Tikki Chaat$11.00GLUTEN-FREE
Bombay Bhel$7.00VEGANGLUTEN-FREE
Chana Chaat$7.00GLUTEN-FREE
Chatpati Aloo (Potatoes) Chaat$8.00GLUTEN-FREE
Dahi Papari Chaat$8.00DAIRYGLUTEN
Dahi Vada (Dahi Walla) Chaat$10.00GLUTEN-FREE
Gol Gappa (Pani Puri)$8.00VEGANGLUTEN
Mumbai Pav Bhaji (Spiced Mashed Vegetables)$12.00DAIRYGLUTEN
Samosa Chole Chaat$10.00DAIRYGLUTEN-FREE
Seekh KebabDAIRY FREESOYA FREEGLUTEN-FREE
Sev Puri$8.00DAIRYGLUTEN
Sweet Potato Chaat (Shakarkadi ki chaat)$9.00DAIRYGLUTEN-FREE
Vada Pav (Indian Potato Sliders)$10.00GLUTEN
Vegetable Samosa (2pc)$8.00VEGANGLUTEN
SPICE ROOM SPECIAL ENTRÉES
All Spice Room Special entrées start from a base of garlic, onion, and ginger and are served with Vegan Basmati rice. Most of entrées can be made dairy free or vegan upon request.
AachariSOYA FREEGLUTEN-FREE
Aloo Bhindi Bhujiya (Potato & Okra Fry)$14.00SOYA FREEGLUTEN-FREE
Baigan Bharta (Mashed Eggplant)$17.00SOYA FREEGLUTEN-FREE
Bombay Potato(Aloo Masala)$14.00SOYA FREEGLUTEN-FREE
Cheesy Paneer Tikka Sliders$13.00SOYA FREEGLUTEN
Chicken Pathia (Mango Chicken)$18.00DAIRY FREESOYA FREEGLUTEN-FREE
Chicken Shahenshah$20.00DAIRYSOYA FREEGLUTEN-FREE
ChilliSESAME SEEDSGLUTEN-FREE
Dahiwali CurryGLUTEN-FREE
Goan CurryDAIRY FREESOYA FREEGLUTEN-FREE
Green Beans & Aloo (Potatoes)$15.00SOYA FREEGLUTEN-FREE
Hakka NoodlesSESAME SEEDSGLUTEN
Honey CurryDAIRY FREEGLUTEN-FREE
JalfreziSOYA FREEGLUTEN-FREEGLUTEN
Kathal (jackfruit) Curry$16.00VEGANSOYA FREEGLUTEN-FREE
MadrassDAIRY FREESOYA FREEGLUTEN-FREE
MalabarDAIRY FREESOYA FREEGLUTEN-FREE
Malai Kofta$18.00SOYA FREEGLUTEN-FREE
Meatball Butter Chicken$20.00NUTSSOYA FREEGLUTEN-FREE
Methi Mushroom Masala$18.00VEGANSOYA FREEGLUTEN-FREE
MO:MO (Dumplings)DAIRY-FREEGLUTEN
Punjabi Jeera Aloo(Potato)$14.00SOYA FREEGLUTEN-FREE
Rajma & Aloo (Potato) Masala$15.00SOYA FREEGLUTEN-FREE
Shahi Paneer$19.00SOYA FREEGLUTEN-FREE
Spice Room Indian PizzaDAIRYEGGSSOYA FREE
Tacos KalGLUTEN
CLASSIC ENTRÉES
All classic entrées start from a base of garlic, onion, and ginger and are served with Vegan Basmati rice. Most of entrées can be made dairy free or vegan upon request.